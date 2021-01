De attractie Jungle Cruise in de themaparken van Disney in Florida en Californië krijgt een metamorfose. Het bedrijf laat maandag in een verklaring weten onder meer figuren te verwijderen die een negatief beeld geven van inheemse volkeren.

Volgens critici bevat Jungle Cruise, die in 1955 werd geopend, racistische verwijzingen. Met de aankondiging van maandag komt het entertainmentbedrijf hen tegemoet, al is nog niet bekendgemaakt wat er exact zal veranderen. Ook is er nog geen datum genoemd.

Jungle Cruise is een attractie waarin bezoekers per boot over rivieren in Azië, Afrika en Zuid-Amerika worden gevoerd. De gasten zijn daarbij ontdekkingsreizigers en zien de omgeving en volken zoals de eerste westerlingen ze hebben gezien. Jungle Cruise is te vinden in de parken in Californië, Florida, Hongkong en Tokio.

Disney brengt later dit jaar ook een film uit gebaseerd op de attractie met Dwayne Johnson in de hoofdrol. Volgens het bedrijf heeft de verandering van de attractie niets te maken met die film.

Jungle Cruise is een van de weinige attracties die nog onder leiding van Walt Disney zelf tot stand is gekomen. De boottocht werd gebouwd voor de opening van Disneyland in Californië in 1955. Hij overleed in 1966, vijf jaar voor de opening van Magic Kingdom in Walt Disney World in Florida.