Het Rembrandthuis in Amsterdam heeft het schilderij Herderin in een landschap, gemaakt door Ferdinand Bol, geschonken gekregen. Het museum kreeg het werk van kunstverzamelaar en -handelaar Willem Jan Hoogsteder en zijn vrouw Karin, als teken van steun in de coronacrisis.

"Als schenkers zijn we in staat om een museum te helpen door iets bijzonders toe te voegen aan de collectie", aldus Willem Jan Hoogsteder, tevens voorzitter van de Hoogsteder Museum Stichting.

"We wisten meteen dat we iets wilden doen voor Museum het Rembrandthuis; de mate van kennerschap en de focus op onderzoek van het museum zijn erg stimulerend."

Het werk is in 1641 gemaakt door Bol, een van Rembrandts beroemdste leerlingen die in de zeventiende eeuw door hem werd opgeleid. In het schilderij staat een pastorale scène centraal, die zich afspeelt in het fictieve land Arcadië, een droomland vol herders en herderinnen.

Herderin in een landschap zal bij de heropening van het Rembrandthuis in een van de zalen te zien zijn. Het museum is wegens de geldende coronamaatregelen vooralsnog gesloten.