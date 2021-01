Gravin Eloise van Oranje brengt aan het einde van het tweede kwartaal van 2021 een boek uit met tips over eten, kleding en sieraden, meldt uitgever CLF Media zaterdag.

De achttienjarige Eloise zal zich volgens haar uitgever via sociale media richten tot haar volgers over de inhoud van het boek. Die kunnen laten weten waarover ze meer zouden willen weten.

Eloise werd vorig jaar actief op Instagram, waar ze in korte tijd veel volgers kreeg. Op dit moment heeft de dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien 229.000 volgers op het sociale medium.

"Het belangrijkste is dat ze zichzelf blijft en stevig in haar schoenen staat", vertelde prinses Laurentien in november over het sociale mediagebruik van haar dochter. "Ze is achttien jaar. Een volwassen, jonge vrouw."