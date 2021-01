De musical over het leven van schrijver en rechtsgeleerde Hugo de Groot wordt later dan gepland opgevoerd, heeft Goedemorgen Theaterproducties vrijdag bekendgemaakt. Vanwege de verlenging van de coronamaatregelen is de voorstelling niet in maart, maar pas in juni te zien.

"We hebben deze beslissing zo lang mogelijk uitgesteld, omdat we heel graag op 22 maart een feestelijke voorstelling hadden willen spelen om te vieren dat het op die dag exact vierhonderd jaar geleden is dat De Groot ontsnapte uit Slot Loevestein", aldus producent Fons van Rongen.

De mensen die al kaarten hebben gekocht, zijn reeds benaderd.

De musical is nu van 4 tot 20 juni exclusief te zien in Schouwburg De Nieuwe Doelen in Gorinchem.