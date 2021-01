Striptekenaar Jean Graton is donderdag in Brussel op 97-jarige leeftijd overleden. Zijn stichting maakte dit nieuws over de tekenaar, bekend van de Michel Vaillant-stripboeken, bekend.

De carrière van de in Frankrijk geboren Graton begon al op jonge leeftijd met illustraties in de bladen Robbedoes en Kuifje. Ook tekende hij voor de krant Les Sports.

Graton begon in 1957 met de stripboeken over de fictieve autocoureur Michel Vaillant. De stripboeken zijn al decennialang populair bij liefhebbers van Formule 1. Graton reisde de hele wereld over om wedstrijden bij te wonen en sloot vriendschappen met coureurs.

De reeks van Michel Vaillant is overgenomen door Gratons zoon Philippe, die al sinds 1994 coauteur van de stripboeken was. De originele serie stopte in 2007 na het verschijnen van zeventig boeken. Er werden wereldwijd zo'n twintig miljoen exemplaren verkocht. In 2012 maakte Michel Vaillant een doorstart dankzij Philippe Graton. In 2003 verscheen er een film over het stripboekfiguur.

Graton kreeg zowel in Frankrijk en België onderscheidingen voor zijn tekenwerk. Zijn familie schrijft dat Graton omringd door zijn naasten vredig is gestorven.