Schrijver Abdelkader Benali trekt zich terug als voordrager bij de Nationale Herdenking, die op 4 mei plaatsvindt. Hij maakte dit besluit op grond van de discussie die ontstond over uitlatingen die hij in het verleden heeft gedaan.

"Op 4 mei komen we bij elkaar om te herdenken en de discussie rond mijn uitlatingen mag mensen daarbij niet hinderen. Daarom heb ik besloten dat het beter is als een ander de lezing houdt", aldus Benali.

Op Twitter voegt de schrijver toe dat hij gesprekken heeft gehad met vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschappen. "Pittige maar ook goede gesprekken. Zij waren van goede wil. Helaas moesten ze concluderen dat er niet genoeg draagvlak is voor mijn voordracht. Ik respecteer dat."

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei begrijpt en respecteert zijn keuze en betreurt de ontstane onrust. Het comité nodigde hem uit omdat de schrijver tijdens andere herdenkingen en gelegenheden sprak en stilstond bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

"Bij die gelegenheden werd hij juist geroemd om zijn inlevingsvermogen. Hij heeft zich daarbij altijd zeer begaan getoond met de oorlogsslachtoffers", aldus de organisatie. Het is nog niet bekend wie Benali vervangt als voordrager tijdens de herdenking.

Ophef over uitspraken column

In een column van verslaggever Harald Doornbos in HP/De Tijd uit 2010 deed Benali negatieve uitspraken over de Joodse gemeenschap.

De schrijver zei tegen Doornbos over Amsterdam-Zuid: "Jemig, daar blijkt het vol te zitten met Joden. En het vervelendste is: het zijn zoveel Joden. Amsterdamse Joden. Je voelt je als Marokkaan nauwelijks op je gemak. Het lijkt Israël wel. Heel irritant allemaal. Zoveel Joden, dat voelt gewoon gek aan."

Nadat het nieuws bekend werd dat Benali de 4 mei-voordracht dit jaar zou doen tijdens de Nationale Herdenking, vielen mensen over de keuze voor de schrijver. De schrijver reageerde woensdag op zijn eerdere uitspraken en zei deze te hebben gedaan "in een dronken bui".

De schrijver kreeg eerder te maken met kritiek over zijn uitspraken. In 2016 werd hij uit de jury van de Inktspotprijs gezet, nadat hij zich negatief had uitgelaten over cartoonist Ruben Oppenheimer op Twitter.

Benali ontving in 2003 voor zijn roman De langverwachte de Libris Literatuur Prijs en in 2020 ontving hij de Gouden Ganzenveer vanwege zijn buitengewone inzet voor het geschreven woord in de Nederlandse taal.