Veel Nederlandse uitgeverijen hebben al interesse getoond in het uitgeven van werk van Amanda Gorman. De 22-jarige dichteres viel woensdag op met haar toespraak tijdens de inauguratie van de Amerikaanse president Joe Biden.

Mo Literary Services, die de Nederlandse vertaalrechten van Gorman bezit, laat weten dat zich donderdagochtend al meerdere serieuze kandidaten hebben gemeld.

"Vertaalde poëzie is over het algemeen in Nederland niet heel gemakkelijk te verkopen", aldus een woordvoerder. "Maar Amanda vertegenwoordigt wel een nieuwe generatie die opvalt en die zeker leeftijdgenoten erg aanspreekt. Je ziet nu, na haar toespraak van woensdag, ook al hoe belangrijk sociale media kunnen zijn in het opbouwen van publiek."

De Amerikaanse schrijfster kreeg er in een paar uur tijd vele honderdduizenden volgers bij op sociale media. Haar beide boeken kwamen direct binnen in de bestsellerlijst van Amazon.

Bundel komt waarschijnlijk eerder uit

De eerste bundel van Gorman verschijnt in de loop van dit jaar en heet The Hill We Climb. Het is nog niet duidelijk wanneer het boek exact uitkomt, de kans is groot dat de publicatiedatum naar voren wordt gehaald gezien de enthousiaste reacties op haar voordracht woensdag. Later dit jaar verschijnt er nog een prentenboek van haar hand, Change Sings.

In de Verenigde Staten is Gorman al langer een grote naam. Zo is Oprah Winfrey een fervent liefhebber van haar werk. De 66-jarige presentatrice schonk Gorman de gele Prada-jas, die de dichteres droeg tijdens de inhuldiging.