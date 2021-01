René van Kooten en Dominique de Bont spelen de hoofdrollen in ZODIAC de musical, waarin thema's als astrologie en duurzaamheid aan bod komen.

Van Kooten speelt een secretaris-generaal en De Bont is zijn opstandige dochter Evi. William Spaaij is de regisseur van het stuk, Stanley Burleson neemt de choreografie voor zijn rekening en Dick van den Heuvel schreef het script.

In het verhaal spiegelen de verschillende sterrenbeelden de bezoekers een bepaald toekomstbeeld voor. "Het basisidee had ik dertig jaar geleden al, maar het is alsof het zo bedoeld is, actueler dan nu kan het verhaal niet zijn", zegt producent Peet Nieuwenhuijsen in een persbericht.

ZODIAC de musical is in mei en juni te zien in de voormalige koepelgevangenis in Breda. Daar worden vier tribunes gebouwd die elk een eigen ingang en eigen horeca- en toiletvoorzieningen hebben.