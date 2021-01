De omzet van de boekenmarkt groeide in 2020 met 6 procent, laat het CPNB (Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek) donderdag weten. De groei was alleen terug te zien in de online verkoop. De boekenverkoop in fysieke winkels daalden juist met 11 procent als gevolg van de coronacrisis.

Voor de tweede lockdown, die in december van kracht ging, was er nog sprake van een daling van 5 procent. Omdat de winkels toen hun deuren moesten sluiten, is dit verder gezakt naar 11 procent.

Het CPNB startte vorige week de campagne #steunjeboekhandel, die de cijfers positief beïnvloed heeft. De stichting liet weten dat de omzet van de lokale boekhandels sinds de start van de campagne bijna is verdubbeld.

In totaal werden er in 2020 41 miljoen boeken verkocht, met een totale waarde van 597 miljoen euro. Hierbij was de grootste groei te merken in de verkoop van kinderboeken en fictietitels. De boekenmarkt groeide voor de zesde maal op een rij.

Riley voor derde keer op eerste plek

Het bestverkochte boek was Zon van Lucinda Riley, het zesde deel in de Zeven Zussen-reeks. Het is het derde jaar op een rij dat Riley de lijst aanvoert.

Er werden 227.000 exemplaren verkocht van Zon en Riley is met veertien titels de meest voorkomende auteur in de top honderd, waarvan zes titels in de top tien. Ze staat met Zeven Zussen, waarvan 162.000 exemplaren werden verkocht, op de derde plek. Vorig jaar was dit het bestverkocht boek.

De meeste mensen deugen van NS Publieksprijs-winnaar Rutger Bregman staat op de tweede plaats; de non-fictietitel ging 214.000 keer over de toonbank. Het is tevens het meest uitgeleende boek en daarmee is het de eerste keer dat een boek voor volwassenen deze lijst aanvoert.