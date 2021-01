Het aantal e-books dat het afgelopen jaar is uitgeleend, is flink gestegen vergeleken met 2019. In 2020 werden er 5,6 miljoen e-books uitgeleend, ruim 1,7 miljoen meer dan het jaar daarvoor, meldt de Koninklijke Bibliotheek dinsdag.

Het aantal uitleningen van e-books steeg daarmee met 44 procent, terwijl in eerdere jaren de groei tussen de 10 en 15 procent lag.

Ook is er een grote stijging merkbaar in het aantal uitgeleende luisterboeken. In 2019 waren dat er ruim 1,7 miljoen, vorig jaar steeg dat aantal tot bijna 2,6 miljoen. Ook dit is een groei van 44 procent.

Volgens Eric Daamen, teamleider Lezen van de Koninklijke Bibliotheek, is de stijging te danken aan de vele aandacht voor digitaal uitlenen tijdens de eerste lockdown.

"De groei in het gebruik die dat opleverde, zette ook tijdens en na de zomer door toen wij een vernieuwde online Bibliotheek-app en -website lanceerden", aldus Daamen. "De uitleencijfers van vooral e-books zijn sindsdien consistent hoger dan in eerdere jaren."

Donderdag wordt bekendgemaakt welke boeken het afgelopen jaar het meest zijn verkocht en uitgeleend.