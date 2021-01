Lokale boekwinkels zagen hun omzet in de afgelopen dagen bijna verdubbelen in vergelijking met cijfers uit eerdere lockdownweken, bevestigt boekenkoepel CPNB naar aanleiding van berichtgeving in het Haarlems Dagblad.

Deze stijging in de online verkoop van boeken via fysieke winkels lijkt het effect te zijn van een campagne die de boekenbranche vorige week startte om kleine boekwinkels uit de crisis te redden.

Boekwinkels in Haarlem zeiden tegen de krant dat er aanmerkelijk minder verlies wordt gedraaid dan de afgelopen tijd. De CPNB bevestigt dat dit beeld voor heel Nederland geldt.

Meer dan tweehonderd schrijvers riepen hun volgers op sociale media de afgelopen dagen op boeken te kopen via de websites van noodlijdende lokale boekhandels in plaats van via grote verkoopwebsites.

Auteurs van alle leeftijden en genres hebben zich de afgelopen dagen aangesloten bij het initiatief, onder wie Herman Koch, Jan Terlouw, Simone van der Vlugt, Simon de Waal, Isa Hoes, Jean-Marc van Tol, Nhung Dam en Ronald Giphart. Ook veel kinderboekenschrijvers hebben een oproep geplaatst op sociale media.

'Hopen dat lezers weg naar lokale boekhandels blijven vinden'

Dankzij de coronacampagne #ikleesthuis werd in het afgelopen jaar meer gelezen. De fysieke boekwinkels profiteerden hier tot nu toe echter weinig van.

De CPNB zegt heel erg blij te zijn met het succes van de campagne, maar hoopt vooral dat het effect blijvend is. "We hopen dat de lezers de weg naar de lokale boekhandels blijven vinden, ook als de lockdown nog weken langer gaat duren dan nu het geval is", meldt een woordvoerder.