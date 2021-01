Abdelkader Benali gaat dit jaar tijdens de Nationale Herdenking de 4 mei-voordracht houden. Dat heeft het Nationaal Comité 4 en 5 mei maandag bekendgemaakt.

De lezing van de schrijver in de Nieuwe Kerk in Amsterdam gaat vooraf aan de Nationale Herdenking op de Dam.

Op 4 mei herdenkt Nederland zijn slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en degenen die daarna zijn omgekomen in oorlogssituaties of vredesoperaties.

Sinds 1992 houden bekende schrijvers de 4 mei-lezing. Eerdere sprekers waren onder anderen Marga Minco, Harry Mulisch, Remco Campert en Geert Mak.

Vorig jaar hield schrijver Arnon Grunberg de 4 mei-lezing.

Benali ontving in 2003 voor zijn roman De langverwachte de Libris Literatuur Prijs en in 2020 ontving hij de Gouden Ganzenveer vanwege zijn buitengewone inzet voor het geschreven woord in de Nederlandse taal.