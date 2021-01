Hubert de Leeuw, uitgever van onder meer Weekend en Santé, vindt dat het sluiten van boekhandels tijdens de coronacrisis op censuur lijkt. Dat zegt hij in de Volkskrant.

Het steekt De Leeuw vooral dat essentiële winkels, zoals supermarkten, wel gewoon tijdschriften mogen verkopen.

"Nu het supermarktkanaal nog wel tijdschriften mag verkopen, is niet alleen een vorm van oneerlijke concurrentie ontstaan, maar is er zelfs sprake van censuur."

Volgens De Leeuw is het belangrijk dat lectuur laagdrempelig beschikbaar blijft en dus niet alleen op één plek, omdat dit volgens hem essentieel is voor het vormen van een mening en dus voor de vrijheid van meningsuiting.

Boekhandels probeer al sinds het begin van de coronacrisis toestemming te krijgen om, net als bouwmarkten en coffeeshops, afhaalloketten in hun winkels in te richten. Anne Schroën, directeur van de Koninklijke Boekverkopersbond (KBB), pleit in een open brief aan het kabinet en de Tweede Kamer om dit alsnog voor elkaar te krijgen.

Schoën wijst in de brief op het het belang van 'een geletterd land' en voorspelde al eerder dat een op de drie boekhandelaren failliet zouden gaan door de crisisis. De Volkskrant tekent op dat er tot nu geen faillissementen zijn aangekondigd, maar wel dat boekhandelaren het perspectief missen.