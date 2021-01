Hoewel Cees Nooteboom het halve jaar in Spanje woont, haalt hij zijn inspiratie niet zozeer uit buitenlandse literatuur. Dat vertelt de auteur van romans, poëzie en reisverslagen zaterdag in De Taalstaat.

"Het is eerder omgekeerd", aldus Nooteboom. "Dat ik tegen buitenlanders zeg: wat jammer dat jullie de Nederlandse literatuur niet kunnen lezen. Want als ik vertel over bepaalde auteurs, weten ze nooit wie dat zijn."

Volgens Nooteboom wordt Nederlandse literatuur tegenwoordig meer vertaald dan vroeger. Naar eigen zeggen heeft de schrijver weleens de vraag gekregen waarom hij zijn boeken niet in het Engels schrijft om zo een groter bereik te creëren, maar de 87-jarige auteur is daar niet enthousiast over.

"Als ik Nederlands schrijf, speel ik op een orgel", vertelt Nooteboom. "Als ik Engels zou schrijven, dan speel ik op een gitaar. Dan heb je veel minder nuances en die heb ik nu eenmaal nodig bij de manier waarop ik schrijf."

Nooteboom debuteerde op 21-jarige leeftijd met de roman Philip en de anderen. In juni ontving de schrijver de Spaanse oeuvreprijs Premio Formentor de Las Palmas voor zijn veelzijdige literatuur.