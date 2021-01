Netflix gaat drie boeken van bestsellerauteur Ibram X. Kendi verfilmen. De auteur en academicus is bekend geworden door zijn boeken waarin hij onder meer racisme en sociale ongelijkheid aankaart.

Zijn bestseller Stamped from the Beginning (2016), youngadultboek Stamped: Racism, Antiracism and You (2020) en zijn kinderboek Antiracist Baby (2020) zullen verfilmd worden, maakt de streamingdienst vrijdag bekend.

Eerstgenoemde titel wordt een mix van fictie en non-fictie, Kendi's youngadultboek een documentaire en zijn kinderboek een muzikale animatieserie gericht op kleuters. Voor de drie producties slaat Kendi de handen ineen met tv-makers Roger Ross Williams, Mara Brock Akil en Chris Nee.

"Ik heb zin in deze samenwerking", aldus Kendi. "Het zijn zulke ambitieuze, innovatieve en gepassioneerde mensen die zich inzetten voor raciale gerechtigheid. Maar ik ben nog verheugder voor de kijkers, voor de volwassenen en kinderen die geboeid, geïnformeerd en getransformeerd gaan worden door deze producties."

De 39-jarige Kendi werd dit jaar door het Amerikaanse Time Magazine uitgeroepen als een van de honderd invloedrijkste mensen.