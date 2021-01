Thomas Olde Heuvelt, de auteur van de succesvolle fantasyroman Hex, brengt op 10 februari een nieuwe thriller uit.

Zijn nieuwe boek Orakel, waarin het personage Robert Grim uit Hex terugkeert, gaat over Luca Wolf en Emma Reich. De twee zien op een mistige winterochtend een achttiende-eeuws zeilschip liggen in een bollenveld. Reich gaat naar binnen, maar verdwijnt vervolgens.

Olde Heuvelt won als eerste Nederlandse auteur een Hugo Award, de grootste internationale prijs die er is voor fantasyboeken. Hij kreeg die prestigieuze prijs voor zijn verhaal The Day the World Turned Upside Down.