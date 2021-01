ONE, de Nederlandse musical die zich afspeelt tijdens de bouw van de Piramide van Cheops, is naar verwachting komend najaar in de theaters te zien. Producent Roelof Pieters is al twintig jaar bezig met de ontwikkeling van de voorstelling.

Pieters heeft online een oproep geplaatst voor de audities. Er worden hoofdrolspelers van diverse leeftijden gezocht.

ONE vertelt het verhaal van de liefde en eenheid tussen een arbeider en de dochter van de koning tijdens de bouw van de piramide. Volgens de makers is het publiek geen toeschouwer, maar bevinden de bezoekers zich in het centrum van de actie. Deze beleving zou te vergelijken zijn met een virtualrealityervaring.

Het concept van ONE is afkomstig van Pieters, die zich sinds 2001 met de productie heeft beziggehouden. Hij werkte in het verleden voor Endemol en Joop van den Ende Theaterproducties. De muziek wordt gecomponeerd door Edwin Schimscheimer, die eerder musicals als Carlie en Willeke componeerde.

De audities vinden plaats in februari. De première staat gepland voor november 2021, mits de coronarichtlijnen dat tegen die tijd toelaten.