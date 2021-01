Een stripalbum uit 1940 van de superheld Batman is donderdag op een veiling in de Verenigde Staten verkocht voor meer dan 2,2 miljoen dollar (1,8 miljoen euro). Het is een nieuw recordbedrag voor een stripboek van Batman en het tweede duurste ooit, na een Superman-stripboek, meldt Heritage Auctions.

De koper wil anoniem blijven, aldus een woordvoerder van het veilinghuis. De geveilde strip Batman #1 toont op de cover Batman en zijn hulpje Robin die aan een touw door de lucht slingeren met een gele achtergrond en onderin een rode skyline van Gotham City.

In het album komen onder anderen de superschurken de Joker en Hugo Strange voor. Ook Catwoman verschijnt in het stripboek, dat volgens het veilinghuis nog in bijna perfecte staat verkeert. Het stripboek kostte in 1940 slechts 10 cent. Een verzamelaar kocht dit exemplaar voor 3.000 dollar (bijna 2.500 euro) in 1979.

Het vorige record voor een Batmanstrip stamt uit november toen bij hetzelfde veilinghuis Detective Comics #27 uit 1939 werd geveild. Daarin verschijnt Batman voor het eerst. De strip ging voor 1,5 miljoen dollar onder de hamer.

Donderdag werd in Parijs ook al een recordbedrag neergelegd voor een tekening van Hergé, bedoeld voor de omslag van een Kuifje-album uit 1936. Dat werk werd geveild voor bijna 3,2 miljoen euro. Op de tekening is Kuifje te zien in een Aziatische vaas naast een grote rode draak, geflankeerd door zijn hondje Bobbie.