Marieke Derksen gaat de biografie over voormalig voetballer Bryan Roy die in de maak is niet uitgeven.

Derksen beaamt dat op Twitter, nadat in Story een bericht over het boek was verschenen.

"Inside (de uitgeverij van Derksen, red.) wilde het boek niet meer uitgeven, omdat ik op Twitter nogal pittige uitspraken doe", zei Roy, die aanhanger van verschillende complottheorieën is, tegen het blad. "Dat vonden ze niet zo prettig. Dat mag. Geen enkel probleem."

Volgens Derksen reageerde Roy inderdaad sportief op haar beslissing om het boek niet uit te geven. "We hadden allebei wat anders voor ogen. De tijd heeft ons ingehaald."

De biografie, waar de oud-voetballer al jaren aan werkt met schrijver Hajo de Boer, wordt volgens Story nu uitgegeven door De Boer.