Hans Klok heeft met verdriet kennis genomen van het overlijden van illusionist Siegfried Fischbacher, bekend van het duo Siegfried & Roy. "Ze waren een twee-eenheid en nu zijn ze weer bij elkaar", laat Klok aan NU.nl weten.

Fischbacher overleed donderdag aan de gevolgen van slokdarmkanker. Ruim een half jaar eerder overleed zijn levensgezel Roy Horn aan COVID-19.

"Siegfried vond het leven niet meer zo heel leuk zonder Roy. Ik ben in oktober nog iets wezen eten met hem. Toen was hij een beetje aan het kwakkelen, hij was anders dan anders. Maar hij vertelde toen niet dat hij ziek was."

Klok was niet alleen bevriend met het duo, maar raakte ook door hen geïnspireerd. "Ik heb Siegfried ergens aan het einde van de jaren zeventig voor het eerst ontmoet. Heel toevallig. Ik ging als twaalfjarige jongen naar een goochelcongres en daar was Siegfried ook. Hij kwam naar een bepaald circusnummer kijken dat hij misschien wilde implementeren in hun show. Ik heb toen een handtekening gevraagd, want ik keek vaak naar ze op televisie. Die anekdote haalde hij nog op toen hij zijn tachtigste verjaardag vierde."

Ook na die ontmoeting bleven de wegen van Klok en het duo elkaar kruisen. "Ik heb ze in The Mirage in Las Vegas gezien toen ik twintig was. Die hele zaal in het hotel was om hun voorstelling heen gebouwd. Toen ik in 2007 zelf in Las Vegas begon, hebben ze me ook gesteund en zijn ze komen kijken. Ze vonden het belangrijk dat mensen een goed visitekaartje van Las Vegas gaven. Onze vriendschap hield aan tot het laatste moment."

'Ik ben wel een van de laatsten der Mohikanen'

Klok maakte onlangs bekend voorlopig te stoppen als illusionist. De artiest nam zelfs afscheid van Las Vegas en woont weer in Nederland.

Op de vraag of het ultieme einde van Siegfried & Roy hem niet op andere gedachten heeft gebracht, antwoordt Klok: "Ik ben wel een van de laatsten der Mohikanen, zeker met de stijl die ik hanteer. Zij hebben daar grote invloed op gehad. Ik zeg ook eerlijk dat mijn vertrek tijdelijk is. Niemand kan op dit moment optreden, daarom ben ik aan het zoeken naar dingen die ik wel kan doen. Uiteindelijk zie ik het wel goed komen. Het overlijden van Siegfried zet me natuurlijk aan het denken, opgeven is geen optie."

Klok zal naar alle waarschijnlijkheid niet aanwezig zijn bij het afscheid van Fischbacher. "De crematie van Roy werd destijds in heel kleine kring gehouden. Daarnaast is Nevada keihard getroffen door corona. We zullen nog wel eens groots afscheid van hem nemen als deze ellende is gestopt."