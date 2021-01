De Taskforce Culturele en Creatieve Sector wil dat het kabinet uiterlijk 1 februari een besluit neemt over een garantiefonds ter waarde van 500 miljoen euro, meldt het samenwerkingsverband van ruim honderd branche-, beroeps- en belangenorganisaties dinsdag aan NU.nl. Het fonds is bedoeld om culturele festivals te helpen bij onverzekerbare risico's als gevolg van het coronavirus.

"Als we niet voor het reces vanwege de verkiezingen duidelijkheid hebben, komen de lente- en zomerfestivals in grote problemen", aldus Marianne Versteegh, algemeen secretaris van de het samenwerkingsverband en brancheorganisatie Kunsten '92.

Een besluit voor 1 februari kan volgens de taskforce voorkomen dat het seizoen 2021 verloren gaat en dat producenten en toeleveranciers ten onder gaan. Het samenwerkingsverband van de branche-, beroeps- en belangenorganisaties is van mening dat er "geen vermijdbare belemmeringen of onduidelijkheden mogen ontstaan op de weg terug naar heropening van de sector".

De wens van de taskforce is onderdeel van een vijfpuntenplan dat is aangeboden aan de fractievoorzitters van politieke partijen en de leden van het kabinet. De 537 miljoen euro sectorspecifieke steun die tot 1 juli 2021 beschikbaar is, zou de sector nog niet voldoende hebben bereikt.

Het samenwerkingsverband van de branche-, beroeps- en belangenorganisaties pleit er ook voor om de testevenementen zo snel mogelijk toe te staan. Dinsdag werd echter bekend dat die zijn uitgesteld vanwege de verspreiding van de Britse variant van het coronavirus.