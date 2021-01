Dinsdag maakte het kabinet bekend dat de lockdown met drie weken wordt verlengd tot en met 9 februari. De culturele sector heeft zich hierop voorbereid, maar maakt zich ook zorgen, blijkt uit een rondgang van NU.nl.

NEMO Science Museum: 'Jammer voor onze bezoekers'

"We keken de afgelopen tijd uit naar het moment dat NEMO Science Museum weer open kon, maar we zagen de verlenging van de maatregelen al aankomen", zegt het qua bezoekers op vier na grootste museum van Nederland in een reactie op de verlengde lockdown. "Het is ontzettend jammer voor onze bezoekers en medewerkers dat de sluiting verlengd wordt."

"Het is ook belangrijk om vooruit te kijken naar wanneer er weer meer mogelijk is. Ook als museum werken we met scenarioplanning. Voor nu rekenen we vanaf de zomer op twee nieuwe tentoonstellingen. Hopelijk bereiken we daarmee niet alleen online bezoekers, maar vooral de bezoekers in het museum zelf."

Vereniging Vrije Theaterproducenten: 'Laat het denken niet stilstaan'

"We begrijpen dat de lockdown langer duurt, waarbij steun vanuit de overheid voor de theaters, producenten en cultureel ondernemers zal moeten worden uitgebreid", aldus Boris van der Ham, voorzitter van de Vereniging Vrije Theaterproducenten."

"Laat het denken intussen niet stilstaan. Duidelijkheid over de fieldlabs moet dus snel worden geleverd. De manier waarop we straks weer stap voor stap uit de lockdown komen, is cruciaal voor het overleven van de sector."

Van Gogh Museum: 'We missen onze bezoekers enorm'

"We missen onze bezoekers enorm", laat een woordvoerder van het Van Gogh Museum weten. "Maar natuurlijk hebben we begrip voor de beslissing, ieders gezondheid staat voorop."

"We hopen van harte dat bezoekers zo snel mogelijk weer naar het Van Gogh Museum kunnen komen om onze nieuwe tentoonstelling Ongekend. 10 jaar bijzondere aanwinsten en hun verhalen te zien."

Theaters en schouwburgen: 'Overheidssteun blijft nodig'

Siebe Weide, waarnemend directeur van de koepel van Nederlandse theaters en schouwburgen VSCD, had een verlenging van de lockdown verwacht. "Maar de VSCD maakt zich wel zorgen."

"We zagen dat eind 2020 zeker 50 procent van onze podia het jaar ondanks steunmaatregelen met een tekort heeft afgesloten. Met de huidige onzekerheden blijft overheidssteun nodig om de podiumkunsten overeind te houden."

Museumvereniging: 'Het publiek snakt naar uitjes'

De Museumvereniging heeft namens haar ruim vierhonderd leden begrip voor de verlenging van de lockdown. Natuurlijk is het wel jammer voor het publiek, dat naar uitjes snakt", aldus Mirjam Moll, directeur van de brancheorganisatie.

Volgens Moll is het voor musea lastig dat het nog onduidelijk is wanneer de deuren weer geopend mogen worden. "Daarbij komt dat de noodsteun tot eind juni loopt, terwijl heel 2021 in het teken van corona zal staan."

"Inmiddels zien we dat noodsteun over 2020 daadwerkelijk effectief is. Maar de toegezegde noodsteun voor dit jaar is nog niet binnen, terwijl er geen inkomsten zijn, de kosten doorlopen en de financiële reserves uitgeput raken."

"Ook voor anderen in de culturele sector is meer zekerheid nodig, zoals voor zelfstandigen, makers en creatieven. We hebben er begrip voor dat de fieldlabs zijn uitgesteld, maar het is wel heel jammer."

"Uitproberen hoe cultuur veilig binnen 1,5 meter bezocht kan worden, is waardevol voor instellingen én publiek, zeker zolang er nog niet genoeg mensen gevaccineerd zijn. Ons zijn er in musea geen coronabrandhaarden bekend."

Kabinet belooft 'omvangrijk steunpakket' voor evenementensector

Het kabinet zal in ieder geval met een omvangrijk steunpakket voor de evenementensector komen, zei premier Mark Rutte dinsdagavond tijdens de persconferentie waarin hij de verlenging van de lockdown aankondigde.

"We willen straks weer evenementen bezoeken, dat moeten we samen bereiken. De ministers die betrokken zijn, komen met een omvangrijk steunpakket. Daar wordt nog overleg over gevoerd."