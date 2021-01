De proeven met evenementen in coronatijd gaan deze maand niet door. De vier evenementen die met honderden bezoekers zouden plaatsvinden, worden op de lange baan geschoven vanwege de Britse variant van het coronavirus.

"Dit is wel een teleurstelling. We hebben nog steeds de overtuiging dat onze praktijkonderzoeken in een veilige omgeving plaatsvinden, zelfs met de Britse variant die nu is opgedoken", zegt Riemer Rijpkema namens de Stuurgroep Fieldlab Evenementen in een reactie aan NU.nl.

"Maar we hebben er begrip voor dat men de impact van die variant nader wil onderzoeken. We weten dat van dit uitstel geen afstel komt. De onderzoeken van Fieldlab zijn en blijven nodig voor het perspectief van de gehele evenementenbranche."

Fieldlab ging er eerder nog van uit dat de vier verschillende tests door zouden gaan, ook als het niet mogelijk zou zijn met grote groepen samen te komen. De in december aangekondigde proeven zouden duidelijk moeten maken wat er nodig is om meer evenementen door te kunnen laten gaan in coronatijd.

Ook voetbalwedstrijden met publiek vooralsnog van de baan

Bij de proeven gaat het om twee voetbalwedstrijden, waarbij vijftienhonderd supporters aanwezig mochten zijn, een zakelijk congres en een show van cabaretier Guido Weijers voor vijfhonderd man publiek. Premier Mark Rutte zei eerder herhaaldelijk dat de evenementen door zouden gaan.

Fieldlab, een gezamenlijk initiatief van de evenementensector, evenementenbouwers en de overheid, hoopt zo snel mogelijk alsnog een aantal proefevenementen te kunnen organiseren. Wanneer dat kan, is nog niet duidelijk.

Volgens de evenementensector en -bouwers zijn de tests volledig veilig. De evenementensector ligt als gevolg van de coronacrisis al maanden plat en heeft de overheid meermaals gevraagd perspectief te bieden.