Julia Quinn, de auteur van de Bridgerton-boekenreeks waarvan het eerste deel recentelijk door Netflix is verfilmd, is blij met de verschillende etniciteiten die terug zijn te zien in de serie. In de boeken zijn de personages wit, maar producent Shonda Rhimes heeft ervoor gekozen om veel personages te laten spelen door acteurs van kleur.

"Ik vind dat een geweldig idee", zegt Quinn dinsdag in gesprek met The Guardian. "Ik ben eerder op mijn vingers getikt door mensen die vonden dat dit niet historisch accuraat is. Ze vroegen: 'Als je de personages verandert, ontken je dan dingen die echt zijn gebeurd?' Maar weet je, dit is romantische fictie. Het is veel belangrijker om zoveel mogelijk typen mensen te laten zien. Dus ik vind dat de makers de juiste keuze hebben gemaakt door zoveel diversiteit te brengen."

In Bridgerton, dat sinds eind december op Netflix te zien is, worden diverse rollen gespeeld door niet-witte acteurs. Zo worden de personages hertog Simon Basset en zijn tante gespeeld door acteurs Regé-Jean Page en Adjoa Andoh. Page is afkomstig uit Zimbabwe, Andoh is van Ghanese afkomst.

Het kostuumdrama draait om de families Bridgerton en Featherington, voor wie voor de dochters een geschikte huwelijkspartner wordt gezocht. De serie is een enorm succes en Netflix maakte bekend dat Bridgerton in de eerste week na de première door ruim 63 miljoen huishoudens bekeken is.

Quinn schreef in totaal acht Bridgerton-boeken, waarvan de eerste vijf in het Nederlands zijn verschenen. Maker Chris Van Dusen liet al doorschemeren alle boeken te willen verfilmen.