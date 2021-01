Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag geldboetes en voorwaardelijke gevangenisstraffen geëist tegen vijf personen die verdacht worden van het ontvreemden van een Congolees grafbeeld uit het Afrika Museum in Berg en Dal. Dat meldt het OM op Twitter.

De diefstal vond plaats in september en werd door de activisten, twee vrouwen en drie mannen uit Frankrijk en België, zelf gefilmd. Zij zonden de beelden rechtstreeks uit via Facebook en plaatsten deze later ook op YouTube.

Tegen de 42-jarige man die door het OM als leider van de groep wordt gezien, werd een geldboete van 2.500 euro en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden met een proeftijd van twee jaar geëist. Tegen de overige vier werd een boete van 4.000 euro en een maand voorwaardelijke celstraf met een proeftijd van twee jaar geëist.

Volgens het OM was de diefstal bedoeld als protest tegen het tentoonstellen van beelden en kunst die in het verleden in Afrikaanse landen zijn gestolen. De activisten sloegen de afgelopen maanden ook hun slag bij musea in Parijs en Marseille.