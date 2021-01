Joop Mulder, de oprichter van het Oerol-festival op Terschelling, is op 67-jarige leeftijd overleden. Dat is bekendgemaakt door een medewerker van het landschapsproject Sense of Place, waarvan Mulder artistiek directeur was.

Mulder begon Oerol ('overal') in 1981 in zijn café De Stoep in Midsland. Het is uitgegroeid tot een van de grootste locatietheaterfestivals van Europa. Vier jaar geleden stopte Mulder met het organiseren van het festival om zich te storten op Sense of Place.

Met Sense of Place wilde Mulder laten zien hoe de mens heeft ingegrepen in het Waddenkustgebied. Hij organiseerde kunstprojecten langs de Nederlandse Waddenkust en breidde dat op termijn uit naar de Deense en Duitse Waddenkust.