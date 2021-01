De opening van de slavernijtentoonstelling in het Rijksmuseum is, indien de musea weer open zijn, op 11 februari live te zien bij de NOS. De opening van de expositie is vanaf 16.05 uur live te bekijken. De hoogtepunten daarvan zijn te zien in een speciale avonduitzending, die ook interviews en reportages bevat.

Beide uitzendingen worden gepresenteerd door Herman van der Zandt, die onder meer met betrokken conservatoren praat en een interview heeft met Rijksmuseum-directeur Taco Dibbits. Ook heeft hij een gesprek met Valika Smeulders, hoofd geschiedenis van het museum in Amsterdam.

Een woordvoerder van het museum in Amsterdam laat aan NU.nl weten dat zij de persconferentie op dinsdag 12 januari afwachten, voordat de opening officieel doorgang vindt. Musea zijn wegens de lockdown in elk geval tot en met 19 januari gesloten, dinsdag wordt bekend of deze periode wordt verlengd.

De tentoonstelling Slavernij in het Rijksmuseum toont de 250 jaar lange slavernijgeschiedenis door de ogen van mensen die daarbij betrokken waren.

Hierbij worden tien verschillende waargebeurde verhalen verteld, onder andere over tot slaaf gemaakten, mensen die verzet pleegden, plantagehouders en regenten. Op die manier wordt opnieuw een beeld geschetst van de slavernij.