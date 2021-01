Marcel van Roosmalen brengt in februari het boek Mijn legendarische moeder overleeft alles uit. De columnist schreef het boek over zijn moeder die aan dementie lijdt en in tijden van corona in een verpleegtehuis zit.

De moeder van Van Roosmalen belandde na een val in een verpleegtehuis in Velp. Na de uitbraak van COVID-19 werd het tehuis ontruimd wegens besmettingen, waardoor ze overgeplaatst werd naar Groesbeek. In het boek beschrijft de 52-jarige columnist de gevolgen hiervan voor zijn moeder, die hem niet meer herkent tijdens de 'zwaaimomenten'.

Van Roosmalen besteedt in zijn columns voor NRC regelmatig aandacht aan de situatie van zijn moeder. In 2019 bracht hij al het boek Het zijn de kleine dingen die het doen uit, waarin hij over zijn moeder schrijft toen ze nog thuis woonde.

Mijn legendarische moeder overleeft alles verschijnt op 16 februari bij uitgeverij Meulenhoff.