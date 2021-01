Koningin Elizabeth wordt ter gelegenheid van haar 95e verjaardag in april door de Royal Mint geëerd met een speciale munt van 5 pond. Dat heeft de Britse Koninklijke Munt bekendgemaakt. Bijzondere koninklijke jubilea worden vaker met de uitgave van een herinneringsmunt gemarkeerd.

De keuze van een verjaardagsmunt voor de koningin is opmerkelijk want haar echtgenoot prins Philip hoopt in juni honderd jaar te worden, maar krijgt geen munt.

Tien jaar geleden, bij zijn negentigste verjaardag, was dat nog wel het geval. Ook bij zijn pensionering in 2017 verscheen nog een speciale munt als dank voor zeventig jaar dienstbetoon aan het Verenigd Koninkrijk en het Gemenebest.

Op de nu uitgegeven munt is een korte zin te lezen uit de kersttoespraak van Elizabeth uit 1957. Ze verwees toen naar vroeger tijden toen een vorst zijn soldaten op het slagveld leidde en het leiderschap nabij en persoonlijk was. "Ik kan u niet leiden in de strijd, ik geef geen wetten en spreek geen recht, maar ik kan iets anders doen. Ik kan u mijn hart en toewijding geven", aldus Britse koningin.

"My heart and devotion" zijn dan ook de woorden op de door Timothy Noad ontworpen munt. Het koninklijk monogram heeft hij omringd met bloemen die de vier delen van het Verenigd Koninkrijk vertegenwoordigen, waarbij de gebruikelijke prei voor Wales is vervangen door de aangenamer ogende narcis. "Voor dit ontwerp heb ik de bloemen natuurlijker en minder formeel gemaakt dan normaal. Ik had ook het gevoel dat Hare Majesteit liever een narcis zou krijgen dan de meer heraldisch correcte Welshe prei!", aldus Noad.