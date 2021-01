Een goede vriend van schrijver Maarten Biesheuvel (1939-2020) heeft in het huis van de schrijver manuscripten van vijfentwintig onbekende verhalen gevonden, meldt De Volkskrant vrijdag. Op 1 februari verschijnt een keuze uit de gevonden verhalen in een verhalenbundel met de titel Vroeger schreef ik. Gevonden verhalen.

De verhalen zijn afkomstig uit alle perioden van Biesheuvels schrijvende leven. Onder de verhalen zit een variant op het Biexheuvels verhaal Reis door mijn kamer uit 1984, getiteld Reis over mijn tafel.

Daarin staat de passage 'Liegen kan ik niet, daar staat een tafel en als u erop staat zal ik, zodra u verdwenen bent, beginnen met schrijven.'

Biesheuvel overleed in juli op 81-jarige leeftijd. De schrijver maakte onder meer naam met zijn verhalenbundel In de bovenkooi, waarmee hij zijn debuut maakte in 1972.