Modeontwerper Pierre Cardin is dinsdag op 98-jarige leeftijd overleden, zo meldt zijn familie aan Franse media.

De in 1922 geboren Cardin begon op zeventienjarige leeftijd als kleermakersleerling en werd enkele jaren later gevraagd om te werken bij Christian Dior. Vijf jaar daarna opende Cardin zijn eigen salon. Zijn carrière nam een vlucht toen hij in 1951 meerdere outfits ontwierp voor een gemaskerd bal in Venetië.

Cardin stond bekend om zijn futuristische haute couture en mode, met geometrische vormen en primaire kleuren. De Fransman was in de jaren zestig een van de eerste ontwerpers die hiermee experimenteerde. In 1964 startte hij de Cosmocorps-collectie.

Ook ontwierp Cardin kleding voor bekende personen als Mia Farrow, Jackie Kennedy, The Beatles en muze Lauren Bacall. De ontwerper maakte daarnaast confectiemode, die door grote ketens wordt verkocht. Binnen deze lijnen verschenen ook producten als horloges en parfum.

Diverse grote musea organiseerden tentoonstellingen rond de ontwerper en in Parijs kan zelfs het Pierre Cardin-museum bezocht worden.

De ontwerper werd in 1991 benoemd tot UNESCO Goodwill Ambassador. Cardin was een van de eerste openlijk homoseksuele ontwerpers in Parijs en had twintig jaar een relatie met zijn protegé André Oliver.