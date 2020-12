Fidan Ekiz is bezig met een nieuw boek dat ze mogelijk samen gaat maken met haar ex-man Wierd Duk. Dat vertelde de presentatrice maandagavond in Van Oud Naar Nieuw op NPO Radio 1.

"Het gaat heel vaak over ons. In elk interview krijg ik er wel vragen over", aldus Ekiz over haar huwelijk met de journalist. "Behalve bagger is er ook nieuwsgierigheid. Over hoe je ondanks politieke verschillen een huwelijk had."

Aan het eind van hun huwelijk hadden de twee steeds vaker politieke discussies, maar ze begrijpen elkaar inmiddels beter. "Daar gaat het boek waarschijnlijk - hopelijk - over als het doorgaat", aldus de auteur van onder meer de verzameling columns Alles begint en eindigt met familie, die in boekvorm verscheen in 2019.

Ekiz en Duk trouwden in 2013 en kregen in dat jaar een zoon. In 2017 ging het stel uit elkaar.