De Edison Oeuvreprijs Kleinkunst, die in 2014 is komen te vervallen, is bij hoge uitzondering weer uitgereikt. De prijs gaat naar cabaretier Jeroen van Merwijk, maakt Edison Stichting maandag bekend.

De cabaretier, kunstschilder en tekst- en liedjesschrijver krijgt de prijs "voor zijn uitgebreide, diverse oeuvre en altijd compromisloze visie". Omdat Van Merwijk momenteel in Frankrijk verblijft, hebben zijn broers Lucas en Cuno de prijs aan hem overhandigd.

De 65-jarige Van Merwijk maakte in februari bekend dat bij hem darmkanker was vastgesteld. In september annuleerde de cabaretier zijn aankomende tournee, nadat hij te maken kreeg met een terugval. Van Merwijk liet daarna in verschillende media weten dat hij niet meer zal herstellen van zijn ziekte.

In 2015 toerden Van Merwijk en zijn collega Harrie Jekkers met de voorstelling Jekkers en Jeroen door Nederland. Het jaar ervoor speelde Van Merwijk nog een soloafscheidstournee, maar hij pakte in 2018 de draad weer op met Lucky.

Tot de eerdere winnaars van de Edison Oeuvreprijs Kleinkunst behoren onder anderen Ramses Shaffy (2006), Herman van Veen (2010) en Youp van 't Hek (2014).