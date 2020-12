Saskia Noort werkt momenteel aan een nieuwe thriller. Het nog titelloze verhaal verschijnt in 2022 of 2023 en is een vervolg op haar eerdere bestsellers De Eetclub en Debet, meldt de schrijfster op Instagram.

"Ik tekende op de valreep van 2020 een nieuw boekcontract", aldus Noort. "Superveel zin in!"

De Eetclub uit 2004 is Noorts tweede roman en er werden meer dan 500.000 exemplaren van verkocht. Debet, dat in 2013 werd uitgebracht, is hier een vervolg op.

De verhalen gaan over een groep vriendinnen, die een eetclub heeft opgezet. Hun levens worden op hun kop gezet als de echtgenoot van een van hen om het leven komt bij een huisbrand.

Het verhaal werd in 2010 verfilmd, met onder anderen Bracha van Doesburgh, Halina Reijn en Peter Paul Muller in de hoofdrollen.

Noort bracht deze zomer haar nieuwe roman Bonuskind uit.