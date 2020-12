Hans Klok voelde zich tijdens zijn verblijf in Las Vegas gesteund door zangeres Hind Laroussi om zijn carrièredroom door te zetten, vertelt de illusionist zaterdag bij de De diepte in. De zangeres was volgens Klok in de Verenigde Staten een van zijn weinige vrienden.

"Het is heel moeilijk daar", noemt Klok het opbouwen van vriendschappen in de Verenigde Staten "een cultuurdingetje". "De gezelligheid, zoals we in Nederland bij elkaar op visite komen gaan, is echt not done."

"Het is mij niet gelukt om in de Verenigde Staten een sociaal leven op te bouwen." Klok nuanceert dat hij heeft gehoord dat het in New York gezelliger is dan in Las Vegas en Los Angeles.

Volgens Klok heeft Hind hem meerdere keren gebeld om hem aan te moedigen zijn droom van een doorbraak in de Verenigde Staten door te zetten en was de zangeres het er niet mee eens dat hij dat land heeft verlaten. "Alleen al voor haar zou ik terug moeten keren", zegt de illusionist die vanwege de coronacrisis na een jaar terugkeerde van Las Vegas naar Nederland.

'Ik had een team om me heen, Hind was helemaal alleen'

Klok legt uit dat hij altijd een team en zijn vriend om zich heen heeft gehad tijdens zijn verblijf in de Verenigde Staten. De 51-jarige illusionist vergelijkt dat met de 36-jarige Hind, die volgens hem haar droom op een Amerikaanse doorbraak als zangeres helemaal alleen moest najagen.

Woensdag vertelde Hind dat ze door de coronacrisis heeft gemerkt dat de door haar in Los Angeles opgebouwde vriendschappen oppervlakkiger zijn dan die in Nederland. "Een aantal zogenaamde vrienden heeft het afgelopen jaar wel hun ware aard laten zien", aldus de zangeres die na vijf jaar wilde terugkeren naar haar geboorteland. "In Nederland heb ik vriendschappen die nooit verdwijnen, ook als je elkaar een tijd niet ziet."