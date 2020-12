Bibi Breijman wil het bijzondere liefdesverhaal van haar oma graag op papier zetten. De influencer vertelt in gesprek met NU.nl dat ze hiertoe werd geïnspireerd door een fotoshoot in Het Perfecte Plaatje, het programma dat Breijman onlangs won.

In het fotografieprogramma maakte Breijman een drieluik over haar roots. Haar oma zat als kind in een jappenkamp en op de foto's is onder meer te zien dat ze samen met haar zoon, Bibi's vader, een bezoek brengt aan het Indisch Monument in Den Haag.

De influencer sprak voor het maken van de foto's veel met haar oma over haar verleden en Breijman ziet hier een mooi verhaal in. "Het bevindt zich nog niet in een vergevorderd stadium, maar ik wil hier echt iets mee doen", vertelt ze.

"Het verhaal van mijn oma en haar man is heel bijzonder. Ze hebben elkaar op hun negentiende leren kennen, maar moesten gedwongen uit elkaar. Ze trouwden allebei met een ander maar kwamen elkaar veertig jaar later weer tegen en besloten toen om te scheiden, zodat ze met elkaar verder konden. Haar man heeft al een boek geschreven over zijn tijd in Nederlands-Indië en mijn oma kan ik er alles over vragen."

Ook de talloze reacties die Breijman kreeg op haar gemaakte foto's inspireerden haar om iets met dit thema te doen. "Ik las zoveel verhalen van andere families die het jappenkamp hebben overleefd, zoveel families waarin diezelfde pijn zit."

Hoe ze het verhaal van haar oma gaat vormgeven weet Breijman nog niet. "Maar wie weet wordt het ooit gepubliceerd als boek. Ook dat heeft Het Perfecte Plaatje me gebracht."

Bibi Breijman met haar oma. Bibi Breijman met haar oma. Foto: Bibi Breijman

Breijman werkt aan eigen muziek

Daarnaast gaat de influencer en zangeres zich komend jaar storten op het uitbrengen van haar eigen muziek. "Ik ben bezig met schrijfsessies met toffe schrijvers en heb al tien eigen liedjes in demovorm."

Breijman won eerder de BN'er-talentenjacht It Takes 2 en wil sindsdien al haar eigen muziek uitbrengen. "Daarna is er veel gebeurd: ik leerde Willem (Waylon, red.) kennen, ik kreeg een burn-out, raakte in verwachting en was daarna bezig met het moederschap. Nu heb ik er eindelijk tijd voor gevonden en heb ik het vloggen op een laag pitje gezet."

Ook met Waylon nam Breijman een nummer op. "Maar dat nummer wil ik niet als eerste uitbrengen, ik wil het echt alleen doen. Natuurlijk laat ik de demo's die ik heb gemaakt wel aan hem horen, maar ik ga niet bij hem aankloppen met: kun je me met die en die in contact brengen? Ik wilde dit al doen toen ik hem nog niet kende."