Het Haags Historisch Museum is dinsdagmiddag tevergeefs een zoekactie gestart naar de pan die een week geleden zoekraakte in de Hofvijver. Het voorwerp werd maandag 14 december gebruikt door demonstranten die protesteerden tijdens de toespraak van minister-president Mark Rutte.

Het museum in Den Haag wil de pan toevoegen aan de collectie en tonen in een expositie over het coronavirus. "We willen het stukje geschiedenis dat nu met de pandemie geschreven wordt, laten zien in de tentoonstelling", zegt een woordvoerder van het museum tegen Omroep West.

"Daarom willen we de pan graag toevoegen, het liefst nog met het verhaal van de demonstrant erbij."

De brandweer werd voor de zoekactie ingeschakeld, maar kon de pan niet vinden in het water. Waarschijnlijk is het voorwerp door de demonstrant zelf uit het water gehaald.

Het Haags Historisch Museum doet alsnog een oproep aan de huidige eigenaar van de pan en vraagt of diegene het voorwerp aan hen wil geven.

Beelden gingen viraal

De demonstratie op de Korte Vijverberg ging rond 19.00 uur van start, precies op het moment dat Rutte met zijn toespraak begon.

Tijdens de televisie-uitzending was het geluid van de demonstranten te horen. Er werd onder meer geschreeuwd, gefloten en op pannen geslagen. De politie maakte daarna een einde aan de betoging.

Een van de demonstranten liet tijdens het protest een pan vallen in de Hofvijver. De beelden hiervan gingen vervolgens viraal.