Het Van Gogh Museum verwacht door de coronacrisis pas in 2023 weer op een stabiele financiële basis te kunnen opereren, laat de directeur van het museum woensdag desgevraagd weten aan NU.nl.

De verwachting van het Van Gogh Museum hangt af van het uitblijven van andere financiële klappen, aldus Emilie Gordenker, algemeen directeur van het museum. "In het scenario waar we nu mee werken, voorzien we dat het Van Gogh Museum de komende jaren flink moet interen op reserves", licht Gordenker toe. "We zullen ons moeten houden aan een veel bescheidener begroting dan voorheen en moeten keuzes gaan maken in programmering en andere projecten."

Het Amsterdamse museum genereert naar eigen zeggen normaal gesproken bijna 90 procent van zijn inkomsten zelf, waarvan het grootste gedeelte afkomstig is uit kaartverkoop. De impact van de coronacrisis is daarom bijzonder groot volgens het Van Gogh Museum.

Het museum zag het aantal bezoekers dalen van ruim 2,1 miljoen in 2019 naar 516.990 het jaar daarop. Het aandeel van Nederlandse bezoekers nam toe van 15 naar 40 procent.

'Zonder maatregelen 4 miljoen euro verlies per maand'

"Als het Van Gogh Museum geen maatregelen had genomen, dan was het museum tijdens de eerste lockdown meer dan 4 miljoen euro per maand verloren", aldus een woordvoerder van het museum tegen NU.nl.

"Met de steun van de Staat, zoals de NOW-loonsteunregelingen en steun van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, zijn we het jaar 2020 financieel gezien redelijk goed doorgekomen. Het museum heeft tijdens de coronacrisis projecten - zoals tentoonstellingen en bouwprojecten - stilgezet of geannuleerd, vacatures niet ingevuld en tijdelijke contracten niet verlengd."

Woensdag bevestigde de Anne Frank Stichting na berichtgeving door het FD aan NU.nl de verwachting in 2023 weer zonder tekort te kunnen draaien. De omzet van het Anne Frank Museum is volgens de stichting in 2020 4 miljoen euro, waar was gerekend op 15 miljoen. Donderdag liet het Kröller-Möller Museum weten dankzij overheidssteun het jaar 2020 zonder verlies af te kunnen sluiten.