Dat het aantal museumbezoekers door de coronacrisis in 2020 kleiner zou uitvallen dan het jaar ervoor, is geen verrassing. De vijf best bezochte Nederlandse musea hebben toch wat lichtpuntjes te melden, blijkt uit een rondgang van NU.nl.

Rijksmuseum: 'Ondanks coronacrisis extra sponsoren'

Het Rijksmuseum was in 2019 met 2,7 miljoen bezoekers het best bezochte Nederlandse museum. Een jaar later zag het museum het aantal bezoekers dalen tot 675.000, het kleinste aantal sinds 1964. Het Amsterdamse museum verwacht vanwege de op 15 december ingevoerde lockdown gemiddeld 1 miljoen euro omzetverlies per week.

"Dit jaar komen we nog door, want we hebben de afgelopen periode veel financiële steun gekregen van de overheid", vertelt een woordvoerder van het Rijksmuseum. "Voor volgend jaar is het echter nog afwachten, want voor 2021 zijn nog geen officiële afspraken gemaakt."

"We hebben dit jaar ondanks de coronacrisis nieuwe sponsoren kunnen aantrekken. Bijvoorbeeld bouwbedrijf VolkerWessels heeft zich aan ons verbonden. En dat Philips het sponsorcontract met vijf jaar heeft verlengd, zie ik ook als lichtpuntje."

Van Gogh Museum: 'Blij met Nederlandse bezoekers'

Het aantal bezoekers van het Van Gogh Museum daalde van ruim 2,1 miljoen in 2019 naar 516.990 in 2020. Het Amsterdamse museum verwacht door de coronacrisis pas in 2023 weer een stabiele financiële basis te hebben.

Voor de corona-pandemie had het Van Gogh Museum naar eigen zeggen van alle rijksmusea met 90 procent verreweg de grootste verdiencapaciteit. Volgens het museum is die positie in de coronacrisis nadelig. Het aandeel Nederlandse bezoekers steeg in 2020 echter van 15 naar 40 procent.

"Toen ik afgelopen februari als directeur van het Van Gogh Museum begon, had ik nooit kunnen bedenken dat we met zo'n crisis te maken zouden hebben", laat Emilie Gordenker in een reactie aan NU.nl weten. "We missen onze buitenlandse bezoekers natuurlijk, maar het is goed om te zien dat het Nederlandse publiek de weg naar het museum nog steeds weet te vinden."

Anne Frank Huis: 'Uit donaties spreekt verbondenheid'

In 2019 ontving het Anne Frank Huis ruim 1,3 miljoen bezoekers. Dat aantal daalde in 2020 fors naar 396.448, slechts 30 procent van het aantal bezoekers in het voorgaande jaar.

De Anne Frank Stichting, die het museum beheert, verwacht pas in 2023 weer zonder tekort te kunnen draaien. Daarmee bevestigt de stichting eerdere berichtgeving van het FD. In april vroeg het museum om donaties vanwege de financiële nood.

"We hebben dit jaar meer donaties ontvangen dan in voorgaande jaren", vertelt een woordvoerder van de Anne Frank Stichting over het resultaat van de oproep. "Normaal gesproken krijgen we een paar honderd donaties per jaar, dit jaar circa duizend donaties. In het grote geheel zijn het druppels die binnenkomen, maar uit die in totaal 200 euro per dag spreekt een enorme verbondenheid."

Stedelijk Museum Amsterdam: 'We konden troost bieden'

Het aantal bezoekers van het Stedelijk Museum Amsterdam daalde in 2020 met 60 procent van 685.000 naar 277.000. Door de coronamaatregelen kon het museum veel minder bezoekers toelaten, maar de tijdslots waren volgens het Stedelijk in het weekend na de opening van nieuwe tentoonstellingen uitverkocht.

"We merkten dat we onze bezoekers troost, ontspanning en reflectie konden bieden", aldus een woordvoerder van het Stedelijk Museum. "Niet alleen uit Nederland, maar ook vanuit het buitenland kregen we reacties via e-mail en sociale media van mensen die ons ervan op de hoogte brachten dat kunst ertoe doet in tijden van corona."

"Ook merkten we dat de mensen bij iedere aankondiging van een nieuwe expositie al vooraf tickets gingen boeken om die te kunnen bijwonen. Door dit alles hebben we de motivatie om, ondanks de coronacrisis, door te zetten en mensen een mooie museumervaring te blijven bieden."

NEMO: 'Enthousiastere bezoekers'

Wetenschapsmuseum NEMO moest in juli vijftig banen schrappen vanwege de coronacrisis en de halvering van het aantal bezoekers. Woensdag laat NEMO aan NU.nl weten dat het aantal bezoekers over heel 2020 is uitgekomen op 232.918, ongeveer een derde van de 664.879 bezoekers in het jaar ervoor.

"Iets als spreiding van de bezoekers was voor ons een onderwerp waar we mee bezig waren, maar waar we wel tegen een aantal dingen aanliepen. Onze hoofddoelgroep -families - komt voornamelijk in de weekenden en in de vakanties", zegt een woordvoerder van NEMO. "Door de maatregelen rondom corona is de overgang naar online een ticket kopen ineens automatisch gegaan, dat zijn we als maatschappij nu wel gewend."

"Dat zorgt ervoor dat we met starttijden kunnen werken en bezoekers zo meer kunnen spreiden over de dag. We krijgen dus ook veel enthousiaste reacties op deze spreiding: meer ruimte en rust in het museum voor de bezoekers. We kregen al een hoge waardering van de bezoekers, maar die ligt nu alweer een stuk hoger."