Legobouwers kunnen onderdeel worden van een expositie in de Hermitage in Amsterdam. Het museum roept op om foto's van LEGO bouwsels in te sturen waarop "machtige kastelen, ridderscènes en fantasiefiguren" te zien zijn.

Iedereen kan een ontwerp insturen. Een professionele jury kiest daaropvolgend de drie beste werken uit iedere categorie.

De negen winnende creaties krijgen in het nieuwe jaar drie maanden lang een ereplek in de tentoonstelling Romanovs in de ban van de ridders, op het Ridderbalkon.

Geïnteresseerde bouwers kunnen zich vanaf donderdag voor de wedstrijd opgeven via de website van het museum. Daarna hebben ze tot zondag 24 januari de tijd om foto's van de bouwwerken in te sturen.

De tentoonstelling in de Hermitage vertelt over tsaren en ridders aan de hand van meer dan 250 objecten uit de collectie middeleeuwse kunst van museum de Hermitage in Sint-Petersburg, en is nog tot de zomer van 2021 te zien.