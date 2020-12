Adriaan van Dis heeft sinds de verschijning in 2014 meer dan 200.000 exemplaren van Ik kom terug verkocht. De schrijver ontvangt woensdag het Gouden Boek voor deze prestatie, meldt de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB).

"Fraude! Mijn dode moeder eist een hertelling", reageert Van Dis, die woensdag ook zijn 74-jarige verjaardag viert. "We zijn allebei zeer vereerd met dit heuglijke nieuws."

In Ik kom terug schrijft Van Dis over een vrouw die plotseling erg openhartig wordt tegenover haar zoon en vraagt of hij haar biograaf wil worden. In ruil hiervoor moet hij haar wel een zachte dood bezorgen.

Van Dis debuteerde in 1983 met de novelle Nathan Sid, die bekroond werd met het Gouden Ezelsoor. Daarnaast schreef hij boeken als Indische duinen (1994), Familieziek (2002) en De wandelaar (2002).

Zijn nieuwe roman KLIFI verschijnt in februari 2021.