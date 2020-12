Youp van 't Hek denkt dat voormalig burgemeester van Amsterdam Eberhard van der Laan ruimhartiger zou zijn geweest in de behandeling van zijn verzoek om tweehonderd mensen in Carré toe te laten voor zijn eindejaarsconference. Dat zegt de cabaretier tegen NU.nl.

"We kunnen het hem natuurlijk niet meer vragen, want hij is overleden. Maar ik denk dat hij wel iets ruimhartiger gedacht had, ja. Het gaat om een grote televisie-uitzending op Oudejaarsavond, niet om Youp van 't Hek die een uitzondering wil zijn."

Van 't Hek zei eerder dat hij zijn laatste eindejaarsconference in Carré alleen voor een publiek van een paar honderd mensen wilde opvoeren. Burgemeester Femke Halsema, voorzitter van de veiligheidsregio Amsterdam Amstelland, gaf Van 't Hek echter geen toestemming om zoveel mensen uit te nodigen.

"Er vielen veel mensen over me heen toen ik tweehonderd mensen in Carré vroeg. Ik deed dat in de schaduw van overvolle IKEA's. Dan mag ik toch wel tweehonderd mensen hebben in een zaal waar er 1.700 in passen? 'Hij denkt dat hij een uitzondering is!' Dat denk ik helemaal niet. Er wordt van mij verwacht dat ik op Oudejaarsavond meer dan een miljoen mensen ga vermaken. Maar daarvoor heb ik publiek nodig. Meer dan dertig. Ik heb de vraag gesteld en 'nee' gekregen, verder heb ik me daarbij neergelegd."

'Ik deel mijn gedachten alleen met mijn vrouw'

Van 't Hek en zijn management zochten daarna naar alternatieven, waaronder het geven van de conference in een televisiestudio voor zo'n dertig mensen. Maar ook deze mogelijkheid blijkt door de net afgekondigde lockdown onhaalbaar. "Het enige nieuws dat ik je op dit moment kan geven is dat ik BNNVARA nog niet heb afgebeld. Er gaat een aantal gedachten door mijn kop. Die deel ik even met niemand, behalve met mijn vrouw."

De vraag is of Van 't Hek dusdanig graag zijn laatste conference wil opvoeren dat hij genoegen zal nemen met alleen de studiomedewerkers als publiek. De cabaretier laat zich echter niet verleiden tot uitspraken over de doorgang van zijn voorstelling.

"Maar we hebben nog tien dagen. Ik ben aan het nadenken. Er staat voorlopig een eindejaarsconference in de gids en die is nog niet doorgestreept."

Het afgelopen jaar loopt over van de historische gebeurtenissen, waaronder de coronapandemie en het verlies van Donald Trump in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Toch vormen deze gebeurtenissen niet de ideale omstandigheden voor de conference, erkent Van 't Hek.

"Sommige karkassen zijn al afgekloven door columnisten en Twitter. Je moet er dus op je eigen manier en met je eigen humor tegenaan gaan en ernaar kijken. Dat doe ik al een jaar of veertig. Dit wordt de blik van Youp op 2020 en onder andere op het gedrag van ons tijdens de coronacrisis. Daar zal een aantal mensen grote bezwaren tegen hebben, die raad ik aan om niet te kijken. Mensen die hem al gezien hebben zeggen dat er juist dingen aan bod komen die ze alweer vergeten waren."

'Ik trek niet op met Guido Weijers'

Na deze conference zal Van 't Hek nog één programma optuigen, daarna is het klaar. "Dan ben ik zeventig. Ik heb van mijn vader geleerd dat je op alle feestjes op tijd weg moet zijn."

Melancholisch of weemoedig werd Van 't Hek tijdens het samenstellen van zijn laatste eindejaarsshow niet. "Ik ben een vrij nuchter mens. Ik heb het ook al lang van tevoren aangekondigd. Misschien komt dat nog als ik hem mag doen op de manier waarop ik hem wil doen. Maar het is al met al een erg vreemde tijd."

Over een concurrentiestrijd met Guido Weijers, die een oudejaarsconference op RTL 4 verzorgt, wil Van 't Hek niets weten: "Sodemieter op. Ik trek ook niet samen met die man op. Echt niet. Dat mocht hij willen. Ik heb mijn eigen plan."