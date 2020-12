Er verschijnt een rockopera gebaseerd op het leven van de Britse oud-premier Tony Blair, meldt The Guardian maandag. In Tony! (A Tony Blair Rock Opera) zullen ook onder meer de personages van Prinses Diana en de Iraakse dictator Saddam Hussein te zien zijn.

Tony! (A Tony Blair Rock Opera) is te zien van 4 tot 6 februari in het Londense Turbine Theater. Osama bin Laden, die terreurorganisatie Al Qaida oprichtte, de voormalig Amerikaans president George W. Bush en Gordon Brown, die Blair opvolgde als premier, komen ook voorbij in de rockopera.

Volgens de producenten zal Tony! (A Tony Blair Rock Opera) losjes omgaan met de feiten uit het leven van de 67-jarige Blair. Over de oud-premier verschenen eerder twee musicals.

Blair was van 1997 tot 2007 premier van het Verenigd Koninkrijk. Tijdens zijn premierschap overleed prinses Diana (1961-1997) na te zijn achtervolgd door papparazzi en viel het Verenigd Koninkrijk in respectievelijk 2001 en 2003 Afghanistan en Irak binnen.