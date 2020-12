Het Rijksmuseum verwacht door de maandag aangekondigde nieuwe coronamaatregelen ten opzichte van dezelfde periode in 2019 een omzetverlies van gemiddeld 1 miljoen euro per week, meldt het aan NU.nl.

“Door de gedeeltelijke lockdown was de omzet al veel minder dan vorig jaar, maar normaal gesproken is het in de kersvakantie extra druk", aldus een woordvoerder van het museum. "Het Rijksmuseum is voor tweederde afhankelijk van eigen inkomsten, bestaande uit bezoekersinkomsten en sponsoren, fondsen, schenkers en vrienden. De bezoekersinkomsten vallen nu wederom helemaal weg."

Het museum laat weten begrip te hebben voor de door het kabinet aangekondigde maatregelen om de coronacrisis in te dammen. Het qua bezoekersaantallen grootste museum van Nederland heeft echter zorgen over de financiële toekomst.

"Dit jaar komen we nog door, want we hebben de afgelopen periode veel financiële steun gekregen van de overheid. Voor volgend jaar is het echter nog afwachten, want voor 2021 zijn nog geen officiële afspraken gemaakt."

Door de aangekondigde lockdown verwacht het Rijksmuseum dat de tentoonstellingen Willem Diepraam, DOCNL JR en Ed van der Elsken, die tot en met 10 januari gepland stonden niet meer open zullen gaan. Het Rijksmuseum maakt zich vanaf half januari op voor de grote tentoonstelling Slavernij, die op 12 februari opent.

Museumvereniging: 'Extra schade door lockdown 9 miljoen euro'

De Museumvereniging voorziet eveneens problemen door de maandag aangekondigde coronamaatregelen. "Het wordt er niet makkelijker op", aldus directeur Mirjam Moll van de brancheorganisatie.

"Met name om het publiek te behouden, maar financieel is de extra schade van deze lockdown voor de museumsector tot en met 19 januari 9 miljoen euro."