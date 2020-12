De maandagavond afgekondigde lockdown tot en met 19 januari heeft ingrijpende gevolgen voor de culturele sector. De betrokken brancheorganisaties reageren met berusting.

Schouwburgen en theaters: hoop om snel door te kunnen

Voor veel podia, theaters en schouwburgen maakt de geplande aanscherping van de coronamaatregelen weinig uit. Dat zeggen brancheorganisaties Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) en Vereniging Vrije Theaterproducenten (VVTP).

"De realiteit is dat de meeste theaters al dicht zijn", zegt Boris van der Ham, voorzitter van de VVTP. "Met enige berusting zien we dat dit nu gebeurt, maar we willen zo snel mogelijk weer iets kunnen doen."

"Het is vooral jammer voor alle mooie kerstvoorstellingen die gepland stonden", laat een woordvoerder van de VSCD weten. "Hopelijk vindt men mogelijkheden om de voorstellingen online door te laten gaan. We snappen het wel en we hopen dat de steunpakketten wel gewoon doorgaan."

Bioscopen willen extra steun aanvragen

NVBF, de brancheorganisatie voor bioscopen en filmtheaters, heeft begrip voor de lockdown. Maar NVBF-directeur Gulian Nolthenius voelt ook onvrede, zegt hij tegen NU.nl.

"Op dit moment is het bioscoopbezoek reeds sterk beperkt tot maximaal dertig bezoekers per zaal en is het bezoek aantoonbaar veilig. Het kabinet heeft zelf ook aangegeven dat de vorige sluiting van onder andere bioscopen nauwelijks iets heeft uitgehaald. De derde sluiting van dit jaar is een nieuwe klap voor de branche, waarbij vooral ook jongeren worden geraakt, omdat een bioscoopbezoek voor hen nog een van de weinige uitjes was."

Volgens Nolthenius zal de branche met diverse ministeries in gesprek gaan voor extra steun. "Bij de heropening op 19 of 20 januari spreekt de branche de verwachting uit dat de afgiftepunten en shops in bioscopen en filmtheaters, waar bezoekers iets te eten of drinken kunnen kopen, eveneens weer open kunnen. Om onbegrijpelijke redenen moesten deze tot op de dag van vandaag gesloten blijven."

Museumvereniging: 'Volksgezondheid staat op één'

"We zijn teleurgesteld dat de musea voor de derde keer verplicht moeten sluiten, al begrijpen we dat de volksgezondheid op één staat", reageert Mirjam Moll, directeur van de Museumvereniging met ruim vierhonderd aangesloten musea.

"Maar musea hebben nu des te meer behoefte aan perspectief op heropening en versoepeling van de coronamaatregelen, om meer publiek te kunnen verwelkomen."

Poppodia en festivals: 'Zomer wordt cruciaal'

"We wisten dat dit eraan zat te komen", reageert Berend Schans, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals. "De nieuwe maatregelen maken ons niet veel uit: het verschil tussen optreden voor dertig personen zonder horeca en helemaal dicht is niet zo groot."

"Het vaccin zit eraan te komen en daaruit put ik hoop. Maar de grootste zorg zit voor ons in de zomer. Die is voor veel festivals cruciaal."

Belangenvereniging acteurs: 'Het is zuur'

Manoushka Zeegelaar Breeveld, voorzitter van de ongeveer twaalfhonderd leden tellende belangenvereniging voor acteurs ACT, heeft gemengde gevoelens. "Voor de cultuursector en de acteurs is nieuwe lockdown opnieuw een klap. We hebben alle begrip voor de maatregelen, want we moeten het virus eronder krijgen. Maar het is zuur: we hadden bij veel voorstellingen oplossingen gevonden om toch nog mensen te bedienen, met bijvoorbeeld meerder voorstellingen op een dag."

"We hadden de hoop dat alles mee zou vallen, maar we zijn nu in een klap klaar tot 19 januari. We gaan er vanuit dat we mogen blijven repeteren en filmen, maar wachten hierover toch de Kamerbrief van het kabinet af."

Taskforce culturele en creatieve sector: 'Ook positief nieuws gehoord'

De Taskforce culturele en creatieve sector van brancheorganisatie Kunsten '92 heeft met teleurstelling en begrip kennisgenomen van de maatregelen die het kabinet vandaag heeft afgekondigd tot en met 19 januari 2021.



"Positief is dat live streaming en repetities mogelijk blijven, net als op- en afbouw van tentoonstellingen, en dat filmopnames binnen de nu geldende regels door kunnen gaan. Ook met de zogenaamde Fieldlabs kan vanaf 15 januari 2021, zoals eerder afgesproken, worden geëxperimenteerd. Koorzang door professionals en onder de twaalf jaar blijft mogelijk."



"Het is van groot belang dat er spoedig een routekaart voor de culturele en creatieve sector komt. Ook een concrete datum van heropening zou helpen in de communicatie met het publiek."