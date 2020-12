Cabaretier Guido Weijers heeft zijn tour afgezegd vanwege de verwachte aanscherping van de coronamaatregelen, maakt zijn management maandag bekend. Er zouden voor zijn show vijfhonderd toeschouwers toegelaten worden om te onderzoeken wat er nodig is om meer evenementen door te laten gaan in coronatijd.

Volgens de uitgelekte informatie moeten theaters hun deuren sluiten en kan de show niet doorgaan met publiek. Weijers is met RTL wel op zoek naar een passende oplossing voor de oudejaarsconference.

De gehele tour van Weijers in de aanloop naar Oudejaarsavond is afgelast, aldus zijn management. "Er wordt nu gefocust op het maken van een goede uitzending en op de manier waarop dat veilig kan." In een studio zonder publiek zou een van de mogelijkheden zijn.

Zondag riep de cabaretier zijn fans via Facebook nog op zich aan te melden voor de opnames van de oudejaarsconference. Daarbij was hij op zoek naar "uitbundige personen" die "zin hebben om hard te lachen".

Begin december werd bekend dat Weijers voor vijfhonderd toeschouwers in het Beatrix Theater in Utrecht een show mocht geven. Zijn show was een van de proefprojecten waarbij de mogelijkheden voor de branche onderzocht zouden worden.