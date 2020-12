De Britse schrijver David Cornwell, vooral bekend onder zijn pseudoniem John le Carré, is zaterdagavond op 89-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn agentschap zondag.

Le Carré overleed na een kort ziekbed aan een longontsteking in het Britse Cornwall.

In zijn ruim zestigjarige carrière schreef Le Carré tientallen thrillers. Hij stond vooral bekend om zijn boeken die zich afspeelden tijdens de Koude Oorlog.

Zijn grote doorbrak kwam in 1963 met het boek Spion aan de Muur. Meerdere boeken van Le Carré zijn verfilmd.

"John was een onbetwiste grootheid in de Engelse literatuur. Met zijn boeken gaf hij de Koude Oorlog vorm en sprak hij zonder angst in de daaropvolgende decennia", aldus Johnny Geller, baas van agentschap Curtis Brown, in een verklaring.

Le Carré was bijna vijftig jaar getrouwd met zijn vrouw Jane. Hij had vier kinderen. Zijn familie vraagt via zijn agentschap om privacy.