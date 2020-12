De eigenaren van een huis in Bristol waarop donderdag een werk van Banksy verscheen van een oude, niezende vrouw, hebben het huis van de markt gehaald.

De familie vertelt aan ITV News West Country dat eigenlijk volgende week papieren zouden worden ondertekend voor de verkoop van het huis, maar dat ze daarvan afzien nu Banksy heeft bevestigd dat hij achter het werk zit.

De artiest plaatste zelf een afbeelding op Instagram van de niezende vrouw, met het bijschrift "Aachoo!!". Het huis waarop de tekening te zien is, staat aan een erg steile weg. Het wekt daardoor de illusie dat de nies van de vrouw ervoor zorgt dat alle huizen als dominosteentjes omvallen.

44 Werk van Banksy verschijnt op muur in Bristol

Het huis in Bristol was in eerste instantie zo'n 300.000 pond (bijna 330.000 euro) waard, maar met de Banksy erop kan dat bedrag aanzienlijk hoger worden. Sommige van zijn werken zijn voor miljoenen verkocht.

De familie gaat met experts in gesprek over hoe het kunstwerk het beste kan worden beschermd en wat er nu met het huis moet gebeuren.