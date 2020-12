Karin Bloemen gaat een boek schrijven over haken, zo maakte ze donderdag bekend. De cabaretière herontdekte haar hobby tijdens de coronalockdown. Het boek zal in 2021 verschijnen bij uitgeverij Luitingh-Sijthoff.

"Tijdens dit bizarre jaar ben ik meer dan ooit bezig geweest met mijn hobby haken", laat Bloemen via Twitter weten. "Ik krijg zoveel enthousiaste reacties en vragen dat ik heb besloten om een haakboek te maken! Hoe waanzinnig is dat?!"

De zangeres is niet de eerste in Nederland die een haakboek schrijft. Ondernemer en voormalig pornoactrice Bobbi Eden is ook een fervent haker en publiceerde hier al meerdere werken over. Bloemen zelf schreef eerder al het boek Mijn ware verhaal, over haar roerige leven.