Schrijver en voormalig hoofdredacteur van uitgeverij De Arbeiderspers Martin Ros is maandagochtend op 83-jarige leeftijd overleden aan COVID-19, laat zijn familie dinsdag weten.

Ros recenseerde jarenlang boeken voor het radioprogramma de TROS Nieuwsshow.

Daarnaast was hij actief als creatief directeur van uitgeverij De Arbeiderspers, waar hij in 1997 moest stoppen na een herseninfarct. Zelf schreef hij meerdere boeken over wielrennen.

In de afgelopen jaren woonde Ros in een verpleeghuis in Amersfoort.